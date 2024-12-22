Де Поль о 2:1 с «Барсой»: «Чем больше страдаешь, тем больше получаешь удовольствия. Мы очень много работали, усилия окупаются. «Атлетико» вполне заслуженно завершает год вот так»
Родриго Де Поль подвел итоги матча «Атлетико» с «Барселоной» (2:1) в Ла Лиге.
«Чем больше страдаешь, тем больше получаешь удовольствия. Мы столкнулись с отличным соперником. Мы играли за лидерство, было много всего. Мы очень много работали, это результат этой работы. Вполне заслуженно, что команда завершает год вот так.
В таких матчах нужно быть готовыми играть и страдать. Нам противостоял очень хороший соперник. Я очень рад за всю команду.
Очевидно, есть волнение, потому что мы на вершине [таблицы]. Получаешь удовлетворение, когда работа и усилия окупаются. Моя дочь просит меня отпраздновать, и я это делаю.
Я очень счастлив быть в «Атлетико», для меня большая честь носить эту футболку. То, что дела идут хорошо, радует меня. Надеюсь, люди в Мадриде уже празднуют», – сказал полузащитник «Атлетико».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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