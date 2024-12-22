Де Поль о 2:1 с «Барсой»: «Чем больше страдаешь, тем больше получаешь удовольствия. Мы очень много работали, усилия окупаются. «Атлетико» вполне заслуженно завершает год вот так»

Родриго Де Поль подвел итоги матча «Атлетико» с «Барселоной» (2:1) в Ла Лиге.

«Чем больше страдаешь, тем больше получаешь удовольствия. Мы столкнулись с отличным соперником. Мы играли за лидерство, было много всего. Мы очень много работали, это результат этой работы. Вполне заслуженно, что команда завершает год вот так.

В таких матчах нужно быть готовыми играть и страдать. Нам противостоял очень хороший соперник. Я очень рад за всю команду.

Очевидно, есть волнение, потому что мы на вершине [таблицы]. Получаешь удовлетворение, когда работа и усилия окупаются. Моя дочь просит меня отпраздновать, и я это делаю.

Я очень счастлив быть в «Атлетико», для меня большая честь носить эту футболку. То, что дела идут хорошо, радует меня. Надеюсь, люди в Мадриде уже празднуют», – сказал полузащитник «Атлетико».