«Что за сукин сын!» Месси прокомментировал новые фото Де Поля с игры «Атлетико»

Лионель Месси бурно отреагировал на новые фотографии Родриго Де Поля.

Полузащитник «Атлетико » опубликовал несколько снимков, сделанных на «Метрополитано » перед матчем его команды с «Мальоркой». Аргентинец не принимал участия в нем.

«Ха-ха-ха-ха, что за сукин сын!» – написал в комментариях Месси , его партнер по национальной команде.

Фото: instagram.com/rodridepaul