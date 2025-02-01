«Что за сукин сын!» Месси прокомментировал новые фото Де Поля с игры «Атлетико»
Лионель Месси бурно отреагировал на новые фотографии Родриго Де Поля.
Полузащитник «Атлетико» опубликовал несколько снимков, сделанных на «Метрополитано» перед матчем его команды с «Мальоркой». Аргентинец не принимал участия в нем.
«Ха-ха-ха-ха, что за сукин сын!» – написал в комментариях Месси, его партнер по национальной команде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Родриго Де Поля
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