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Рубиалес после заседания по делу Эрмосо смеялся и изображал поцелуй на обеде с друзьями и адвокатом. Прокуратура запросила для экс-главы RFEF 2,5 года тюрьмы

Луис Рубиалес высмеял выдвинутые ему обвинения после заседания по делу о поцелуе.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Сегодня прокуратура окончательно запросила для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

В эфире телеканала Telecinco показали кадры с Рубиалесом, снятые после дачи им показаний в суде. Бывший глава RFEF во время совместной трапезы с адвокатом и тремя своими друзьями смеялся и изображал поцелуй.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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Федерация футбола Испании
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