Мостовой о 0:3 в финале Winline Зимнего кубка: «Поражение «Спартака» от «Зенита» ничего не значит. Это неофициальный турнир, никаких выводов делать не надо»
Александр Мостовой призвал не делать выводов из поражения «Спартака» от «Зенита».
В финале Winline Зимнего кубка РПЛ петербуржцы разгромили «Спартак» (3:0).
«После первого тайма выключил телевизор, потому что уже было не очень интересно.
Но в целом поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ ничего не значит. Все-таки это неофициальный турнир. Никаких выводов о командах по прошедшему матчу делать не надо.
Все самое интересное будет после зимней паузы во второй части сезона, до которой осталось совсем немного», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мостовой о 0:3 «Спартака» в 1-м тайме с «Зенитом»: «Что это было? Хотелось выключить телевизор, безобразие. Против принципиального соперника хотя бы что-то надо показать»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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