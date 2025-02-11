Мостовой о 0:3 в финале Winline Зимнего кубка: «Поражение «Спартака» от «Зенита» ничего не значит. Это неофициальный турнир, никаких выводов делать не надо»

Александр Мостовой призвал не делать выводов из поражения «Спартака» от «Зенита».

В финале Winline Зимнего кубка РПЛ петербуржцы разгромили «Спартак» (3:0).

«После первого тайма выключил телевизор, потому что уже было не очень интересно.

Но в целом поражение «Спартака» от «Зенита » в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ ничего не значит. Все-таки это неофициальный турнир. Никаких выводов о командах по прошедшему матчу делать не надо.

Все самое интересное будет после зимней паузы во второй части сезона, до которой осталось совсем немного», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

Мостовой о 0:3 «Спартака» в 1-м тайме с «Зенитом»: «Что это было? Хотелось выключить телевизор, безобразие. Против принципиального соперника хотя бы что-то надо показать»