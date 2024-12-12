Дини о Рэшфорде: «Мог бы стать легендой «МЮ», постоянно играть за сборную, забить кучу голов. Но он замарает все это и станет кем-то вроде Лингарда, думаю»
Трой Дини считает, что Маркус Рэшфорд не реализовал свой потенциал.
«По моему мнению, он мог бы регулярно играть за сборную Англии. Мог бы забить кучу голов. Мог бы быть невероятно яркой звездой «Манчестер Юнайтед» на протяжении многих лет и войти в историю как легенда клуба.
И я думаю, что он замарает это и в конечном итоге станет кем-то вроде Джесси Лингарда. Это что-то вроде: а что, если бы? Если бы он проявил себя?
Полагаю, ему также уже неинтересно, что о нем пишут», – заявил экс-форвард «Уотфорда».
Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем