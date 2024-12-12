  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дини о Рэшфорде: «Мог бы стать легендой «МЮ», постоянно играть за сборную, забить кучу голов. Но он замарает все это и станет кем-то вроде Лингарда, думаю»
3

Дини о Рэшфорде: «Мог бы стать легендой «МЮ», постоянно играть за сборную, забить кучу голов. Но он замарает все это и станет кем-то вроде Лингарда, думаю»

Трой Дини считает, что Маркус Рэшфорд не реализовал свой потенциал.

«По моему мнению, он мог бы регулярно играть за сборную Англии. Мог бы забить кучу голов. Мог бы быть невероятно яркой звездой «Манчестер Юнайтед» на протяжении многих лет и войти в историю как легенда клуба.

И я думаю, что он замарает это и в конечном итоге станет кем-то вроде Джесси Лингарда. Это что-то вроде: а что, если бы? Если бы он проявил себя?

Полагаю, ему также уже неинтересно, что о нем пишут», – заявил экс-форвард «Уотфорда».

Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoСборная Англии по футболу
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoТрой Дини
logoДжесси Лингард
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
11сегодня, 16:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Профсоюз футболистов о решении по делу Мбаппе и «ПСЖ»: «Это просто недопустимо! Мы и игроки никогда не примем этого»
4 минуты назад
«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Выдра забил после ошибки Онана. Онлайн-трансляция
1016 минут назадLive
Экс-жена Сафонова о суде по алиментам: «Матвей Евгеньевич не знал правил судопроизводства. Встречное исковое заявление не подавал, во 2-й инстанции нельзя просить рассмотреть новые требования»
2023 минуты назад
Инвестор «Химок» Садыгов отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере
3239 минут назад
Дзюба о самом счастливом событии года: «Ни одного поражения от «Зенита» с «Локо» и «Акроном», пока я был на поле»
2157 минут назад
Суд отклонил ходатайство об аресте инвестора «Химок» Садыгова по делу о мошенничестве
23сегодня, 17:55
Глава Самарской области выложил посвященный ему хип-хоп-трек: «Ты пиши, пиши, конечно, хоть про газовую банду, хоть про мусорный дележ, но футбольную команду, ты, пожалуйста, не трожь»
13сегодня, 17:53
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Ференцварошем», «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Виктории» Пльзень, «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»
91сегодня, 17:45Live
«Челси» выиграл 6 матчей подряд – впервые при Мареске. В Лиге конференций 15 очков после 5 туров
15сегодня, 17:24
«Челси» победил «Астану» в гостях – 3:1. Гиу сделал дубль, Вейга забил
65сегодня, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
У «МЮ» 1 удар в створ за 1-й тайм с «Викторией». Всего манкунианцы нанесли 4 удара, чешский клуб – 6
19 минут назад
Президент «Урала» о Fan ID: «Есть закон, мое мнение ни о чем не говорит, мне разницы нет, как лучше сделать. Если бы отменили, народу побольше бы ходило»
128 минут назад
Роберто Карлос о 0:3 в финале ЧМ-1998: «Бразилия думала, что выиграет без проблем, но, увы, Зидан забил единственные два гола головой в карьере»
859 минут назад
Лига конференций. «Челси» победил «Астану», «Фиорентина» принимает ЛАСК, «Динамо» Минск встречается с «Ларном»
23сегодня, 17:46Live
«Жирона» подписала 19-летнего украинского вратаря Крапивцова
10сегодня, 17:40Фото
Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»
8сегодня, 17:16
«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса
5сегодня, 16:59
«Футбол – спорт номер один в России и в мире, кто бы что ни говорил. Не чувствую падения интереса, все раздувается извне». Алдонин об опросе ВЦИОМ
5сегодня, 16:53
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»
5сегодня, 16:39
«Хоккей – сильный спорт, но он идет вторым после футбола. Не может быть первым, миллионы людей играют в футбол и болеют». Наумов об опросе ВЦИОМ
4сегодня, 16:31
Рекомендуем