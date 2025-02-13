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Перенесшему остановку сердца Бенталебу разрешили вернуться на поле. Хавбек «Лилля» может участвовать в завтрашней тренировке

Перенесший остановку сердца Набиль Бенталеб может вернуться в футбол.

Напомним, летом 2024 года у полузащитника «Лилля» произошла остановка сердца во время тренировочного матча. Ему установили кардиостимулятор-дефибриллятор для стабилизации сердечной деятельности. 

Сегодня клуб сообщил, что медицинская комиссия Федерации футбола Франции выдала положительное заключение, позволяющее игроку возобновить выступления в футболе.

Хавбек может присоединиться к команде на завтрашней тренировке.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лилля»
logoЛилль
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logoлига 1 Франция
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