Перенесшему остановку сердца Бенталебу разрешили вернуться на поле. Хавбек «Лилля» может участвовать в завтрашней тренировке

Перенесший остановку сердца Набиль Бенталеб может вернуться в футбол.

Напомним, летом 2024 года у полузащитника «Лилля » произошла остановка сердца во время тренировочного матча. Ему установили кардиостимулятор-дефибриллятор для стабилизации сердечной деятельности.

Сегодня клуб сообщил, что медицинская комиссия Федерации футбола Франции выдала положительное заключение, позволяющее игроку возобновить выступления в футболе.

Хавбек может присоединиться к команде на завтрашней тренировке.