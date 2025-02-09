  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й
11

«Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й

«Челси» заработал 1,3 млрд евро на трансферах игроков за последние 10 лет.

Transfermarkt опубликовал список из 20 клубов, которые заработали больше всех при продаже игроков за последние 10 лет. 

Лидирует в этом рейтинге «Челси», заработавший 1,3 миллиарда евро.

«Челси» и «Манчестер Сити», занявший 9-е место в рейтинге, являются абсолютными лидерами среди клубов АПЛ. В списке представлены 3 португальских клуба: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». 

В топ-20 вошли:

1. «Челси» (1,3 млрд);

2. «Бенфика» (1,27 млрд);

3. «Монако» (1,14 млрд);

4. «Ювентус» (1,09 млрд);

5. «Боруссия» (1,03 млрд);

6. «Аякс» (1 млрд);

7. «Барселона» (973 млн);

8. «Атлетико» (937 млн);

9. «Манчестер Сити» (877 млн);

10. «Порту» (846 млн);

11. «Лион» (816 млн);

12. «Рома» (815 млн);

13. «ПСЖ» (789 млн);

14. «Интер» (788 млн);

15. «Аталанта» (782 млн);

16. «Лилль» (749 млн);

17. «Лейпциг» (738 млн);

18. «Реал» (731 млн);

19. «Спортинг» (722 млн);

20. «Ренн» (676 млн). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Transfermarkt
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoБенфика
logoАякс
logoБарселона
logoЛион
logoПорту
logoРенн
logoЛилль
logoРома
logoМонако
logoАтлетико
logoРБ Лейпциг
logoАталанта
logoПСЖ
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
logoСпортинг
logoЮвентус
logoИнтер
рейтинги
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о 115 нарушениях «Сити»: «Вердикт будет через месяц, думаю. Мы последние в топ-6 по чистым расходам за 5 лет – потому что много продаем»
99вчера, 09:05
ФИФА резко снизила стоимость билетов на клубный ЧМ на фоне слабых продаж. Цены на матчи плей-офф упали на 385 долларов
107 февраля, 12:59
«АПЛ – лучшая лига в мире, но нет судей топ-уровня. Пора задуматься о приглашении их из-за границы». Экс-арбитр Хэкетт про судейство в АПЛ
65 февраля, 20:17
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Эспаньолом», «Валенсия» против «Леганеса»
4638 минут назадLive
Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»
310 минут назад
Санчо назвал Роналду сильнейшим из партнеров: «Играть с ним было честью для меня. Его менталитет вдохновлял. Все, о чем Криштиану говорит в интервью, – правда»
210 минут назад
Кубок Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
21622 минуты назадLive
«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)
1735 минут назад
Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)
2348 минут назад
Месси устроили стоячую овацию во время замены в матче «Интер Майами». Лео написал: «Спасибо, Гондурас»
25сегодня, 14:17
Селюк о Сперцяне: «Краснодар» хочет 15 млн евро – перебор, Transfermakt – это ни о чем. Говорили про «Лидс», сейчас напишут про «Реал», и будет 35 млн. Это больше раскрученность»
18сегодня, 14:15
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Лацио» против «Монцы», «Рома» победила «Венецию»
50сегодня, 14:00Live
Андрей Мостовой: «Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень. Его просто заменят на позиции, например, Глушенков»
28сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о трансферах ЦСКА: «До сих пор никого нет, к сожалению. Здорово, если будут усиления, но не надо ожидать чуда. Больше всего жду новичков на позицию нападающего»
54 секунды назад
Джо Гомес получил травму в начале игры «Ливерпуля» с «Плимутом»
15 минут назад
Товарищеские матчи. «Акрон» против китайского «Чжэцзяна», «Крылья» сыграли 3:3 с «Пари НН», «Рубин» уступил «Нефтчи» Фергана
318 минут назадLive
«Эмполи» подпишет Коваленко бесплатно. После ухода из «Аталанты» украинец был без клуба с лета
119 минут назад
«Плимут» – «Ливерпуль». Эллиот, Диас, Жота, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
622 минуты назадLive
Канчельскис о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: «Молодец. У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает дальше»
325 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграет с «Санкт-Паули»
4553 минуты назадLive
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15сегодня, 14:00
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» против «Реймса»
28сегодня, 14:00Live
Ба и Силва из «Бенфики» получили разрыв «крестов» в течение нескольких минут. Они не сыграют в этом сезоне
6сегодня, 13:59
Рекомендуем