«Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й
Transfermarkt опубликовал список из 20 клубов, которые заработали больше всех при продаже игроков за последние 10 лет.
Лидирует в этом рейтинге «Челси», заработавший 1,3 миллиарда евро.
«Челси» и «Манчестер Сити», занявший 9-е место в рейтинге, являются абсолютными лидерами среди клубов АПЛ. В списке представлены 3 португальских клуба: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг».
В топ-20 вошли:
1. «Челси» (1,3 млрд);
2. «Бенфика» (1,27 млрд);
3. «Монако» (1,14 млрд);
4. «Ювентус» (1,09 млрд);
5. «Боруссия» (1,03 млрд);
6. «Аякс» (1 млрд);
7. «Барселона» (973 млн);
8. «Атлетико» (937 млн);
9. «Манчестер Сити» (877 млн);
10. «Порту» (846 млн);
11. «Лион» (816 млн);
12. «Рома» (815 млн);
13. «ПСЖ» (789 млн);
14. «Интер» (788 млн);
15. «Аталанта» (782 млн);
16. «Лилль» (749 млн);
17. «Лейпциг» (738 млн);
18. «Реал» (731 млн);
19. «Спортинг» (722 млн);
20. «Ренн» (676 млн).
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