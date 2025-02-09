«Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й

«Челси» заработал 1,3 млрд евро на трансферах игроков за последние 10 лет.

Transfermarkt опубликовал список из 20 клубов, которые заработали больше всех при продаже игроков за последние 10 лет.

Лидирует в этом рейтинге «Челси », заработавший 1,3 миллиарда евро.

«Челси » и «Манчестер Сити », занявший 9-е место в рейтинге, являются абсолютными лидерами среди клубов АПЛ . В списке представлены 3 португальских клуба: «Бенфика », «Порту » и «Спортинг ».

В топ-20 вошли:

1. «Челси» (1,3 млрд);

2. «Бенфика » (1,27 млрд);

3. «Монако » (1,14 млрд);

4. «Ювентус » (1,09 млрд);

5. «Боруссия » (1,03 млрд);

6. «Аякс » (1 млрд);

7. «Барселона » (973 млн);

8. «Атлетико » (937 млн);

9. «Манчестер Сити» (877 млн);

10. «Порту» (846 млн);

11. «Лион » (816 млн);

12. «Рома » (815 млн);

13. «ПСЖ» (789 млн);

14. «Интер» (788 млн);

15. «Аталанта» (782 млн);

16. «Лилль» (749 млн);

17. «Лейпциг» (738 млн);

18. «Реал» (731 млн);

19. «Спортинг» (722 млн);

20. «Ренн» (676 млн).