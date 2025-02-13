Варан о Роналду: «Он хочет быть неприкосновенным в плане рекордов, выйти за рамки нормы и остаться в памяти. Он большая личность – очень умный, любит учиться и делиться знаниями»

Рафаэль Варан высказался о стремлениях Криштиану Роналду.

– Что движет им – любовь к игре или статистике, любовь к футболу или желание оставить след?

– И то, и то. Он хочет быть неприкосновенным в плане рекордов, оставить неизгладимый след в футболе, если сможет, на тысячи лет. Но он знает, что для этого ему нужна команда. Очевидно, он хочет проявить себя как личность, но он знает, что ему нужна коллективная основа и другие люди, и это делает его настоящим лидером.

Его главную мотивацию в 40 лет сложно проанализировать, так как он уже давно все выиграл, но она не финансовая. Скорее, это желание выйти за рамки нормы, причем настолько, насколько это возможно.

– Когда он заявляет: «Лучший игрок в истории – это я», это звучит так, как будто он...

– Да, потому что он большая личность, но также и тот, кто хочет остаться в памяти. Но обратите внимание, мы не должны забывать об одной менее заметной грани: он действительно любит учиться и делиться своими знаниями.

Он задает вопросы, отвечает на те, которые задают ему, говорит о вещах из жизни, не имеющих никакого отношения к футболу. Он инвестирует в самые разные сферы и учится в каждой из них.

Он очень открытый, очень умный, старается выучить все языки и обладает необычайной жаждой знаний, – сказал экс-защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед».