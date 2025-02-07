  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» снова будет судиться с АПЛ из-за правил сделок с ассоциированными сторонами. «Горожане» считают поправки, принятые после прошлого процесса, «незаконными»
6

«Ман Сити» снова будет судиться с АПЛ из-за правил сделок с ассоциированными сторонами. «Горожане» считают поправки, принятые после прошлого процесса, «незаконными»

«Манчестер Сити» вновь намерен судиться с Премьер-лигой.

В начале лета 2024-го стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Клубу удалось добиться успеха, независимая комиссия признала часть правил «незаконными». В ноябре большинство команд лиги проголосовало за внесение ряда поправок в регламент.

The Times пишет, что «Ман Сити» не удовлетворился этим результатом и подает новый иск. Отмечается, что действующие чемпионы страны предупреждали АПЛ о продолжении разбирательств в юридической плоскости в том случае, если лига«поспешит» принять поправки до того, как независимая комиссия развернуто пояснит свои выводы.

Пояснения должны быть опубликованы в феврале, но «горожане» решили действовать уже сейчас. Саймон Клифф, главный юрисконсульт «Сити», заявил, что Премьер-лига неверно интерпретировала решения арбитражного суда.

Клуб потребовал провести новое разбирательство. Контролировать ход процесса должен Дэвид Пэнник – адвокат, руководящий защитой «Сити» по делу о 115 обвинениях в нарушении финансовых правил.

The Times удалось ознакомиться с письмом, в котором Ричард Мастерс, глава АПЛ, сообщает клубам о шагах «Ман Сити».

«20 января «Манчестер Сити» начал очередное арбитражное разбирательство, чтобы оспорить правила сделок с ассоциированными сторонами. Новый спор связан с поправками, одобренными на собрании акционеров 22 ноября 2024 года. «Ман Сити» требует признать их (и, следовательно, действующие правила сделок) незаконными и недействительными», – говорится в документе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoНьюкасл
logoЛестер
logoНоттингем Форест
logoВулверхэмптон
logoЭвертон
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoЧелси
logoБрентфорд
logoКристал Пэлас
logoИпсвич
logoТоттенхэм
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoАрсенал
logoБрайтон
logoБорнмут
Ричард Мастерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» дозаявил Хусанова, Гонсалеса и Мармуша для ЛЧ, они смогут сыграть против «Реала». Родри тоже включен
29сегодня, 12:39
В АПЛ могут сократить зимнее трансферное окно до двух недель и закрывать летнее окно до старта сезона
23вчера, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
Роналду забил 924-й гол в карьере – в касание замкнув прострел в игре с «Аль-Фейхой»
4 минуты назад
Деян Станкович: «Не думаю, что Илич приедет. Но скаутинг работает, у «Спартака» очень большой список потенциальных новичков»
2028 минут назад
Представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» о новом контракте (Relevo)
2631 минуту назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» и сыграет в финале, «Спартак» против «Динамо»
28433 минуты назадLive
«МЮ» против Ван Нистелроя – битва бывших. Руд огорчит экс-клуб?
сегодня, 16:00Спецпроект
62,5 млн фунтов – отступные за Кунью. «Арсенал» и «Челси» входят в число клубов, которые интересуются форвардом «Вулвс»
15сегодня, 15:27
Комличенко про Луиса Энрике из «Зенита»: «Не увидел ничего из разряда «супер». Особо не дали ему сделать действий. Нужно время на адаптацию»
43сегодня, 15:17
Джанашия о «Зените» и «Спартаке»: «Подписывать игроков за 20-30 млн евро для РПЛ – это безумие»
23сегодня, 15:16
Кубок Англии. «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье
6сегодня, 15:00
Александр Мостовой: «Гарсия за 20 млн евро должен сразу же начать забивать за «Спартак». Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе»
34сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Эмери про аренду Рэшфорда: «У Маркуса все еще большой потенциал. Не хочу знать, почему он покинул «МЮ». Я счастлив, что он в «Астон Вилле»
316 минут назад
Каррера о Гарсии в «Спартаке»: «Тренировал его в АЕК. Отличный игрок, может укрепить состав. Его главные качества – скорость и техника»
119 минут назад
Глеб об «Арсенале»: «Венгер был как отец. Изумительный человек и специалист, мудрый, внимательный, тонкий психолог»
348 минут назад
Мостовой о Головине: «Живет в городе-стране, куда многие мечтают хотя бы раз попасть. Монако – это сумасшествие! Лучшая точка, где только можно находиться. Я был несколько раз – это капец»
12сегодня, 15:59
Баскетболист ЦСКА Уэйр о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Я бы на такие деньги в Москве не прожил. За квартиру уже больше выйдет. Мне нужно где-то 2 000 долларов»
4сегодня, 15:53
Анчелотти про запись переговоров судей в моменте с подкатом Ромеро: «Мы ее не получили. Не знаю, почему ее не хотят отдавать «Реалу»
8сегодня, 15:43
«Челси» дозаявил Палмера, Чалобу и Амугу для Лиги конференций. Коул пропустил групповой этап
6сегодня, 15:37
ФИФА остановила работу федерации Пакистана из-за необеспечения «демократических выборов», Конго – из-за вмешательства третьих лиц в деятельность организации
8сегодня, 15:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Фейху», «Аль-Ахди» Фирмино сыграет с «Аль-Фатехом»
1сегодня, 15:20Live
Пономарев о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Безумие. Кто о нем слышал? Из академий выпускаются каждый год футболисты, где они? Ощущение, что агенты – это ОПГ, которая руководит клубами»
20сегодня, 15:01
Рекомендуем