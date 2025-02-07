«Ман Сити» снова будет судиться с АПЛ из-за правил сделок с ассоциированными сторонами. «Горожане» считают поправки, принятые после прошлого процесса, «незаконными»

«Манчестер Сити» вновь намерен судиться с Премьер-лигой.

В начале лета 2024-го стало известно , что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Клубу удалось добиться успеха, независимая комиссия признала часть правил «незаконными». В ноябре большинство команд лиги проголосовало за внесение ряда поправок в регламент.

The Times пишет, что «Ман Сити» не удовлетворился этим результатом и подает новый иск. Отмечается, что действующие чемпионы страны предупреждали АПЛ о продолжении разбирательств в юридической плоскости в том случае, если лига«поспешит» принять поправки до того, как независимая комиссия развернуто пояснит свои выводы.

Пояснения должны быть опубликованы в феврале, но «горожане» решили действовать уже сейчас. Саймон Клифф, главный юрисконсульт «Сити», заявил, что Премьер-лига неверно интерпретировала решения арбитражного суда.

Клуб потребовал провести новое разбирательство. Контролировать ход процесса должен Дэвид Пэнник – адвокат, руководящий защитой «Сити» по делу о 115 обвинениях в нарушении финансовых правил.

The Times удалось ознакомиться с письмом, в котором Ричард Мастерс, глава АПЛ, сообщает клубам о шагах «Ман Сити».

«20 января «Манчестер Сити» начал очередное арбитражное разбирательство, чтобы оспорить правила сделок с ассоциированными сторонами. Новый спор связан с поправками, одобренными на собрании акционеров 22 ноября 2024 года. «Ман Сити » требует признать их (и, следовательно, действующие правила сделок) незаконными и недействительными», – говорится в документе.