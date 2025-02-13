Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинская «зомби-машина» побеждает. Спортсменов так запугали, что они даже смотреть в сторону россиян боятся»

Дмитрий Свищев заявил, что Анатолий Трубин боится реакции властей Украины.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако » Александру Головину перед стыковым матчем за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Ранее Трубин поступил так же , когда команды встречались в общем этапе турнира.

«Отказ украинского футболиста пожимать руку нашему игроку – это сугубо страх. Потому что всех украинских спортсменов запугали до такой степени, что они даже боятся смотреть в сторону не только атлетов, но и обычных граждан России. Это ужас и страх, который на них наводит украинская агитационная «зомби-машина». И она побеждает.

Я с сожалением отношусь к таким ребятам. Думаю, что это вряд ли является позицией самих украинских спортсменов, которые отказываются от рукопожатий. Это в основном все-таки вызвано страхом перед агитационной машиной украинской власти», – сказал депутат Госдумы.