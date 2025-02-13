«Глушаков – прирожденный оратор, он буквально в душу влезал своей речью, был главарем в «Спартаке». Экс-тренер красно-белых Сальсес о хавбеке

Экс-тренер «Спартака» рассказал о лидерских качествах Дениса Глушакова.

– Что скажете о капитане Денисе Глушакове?

– Лидер чемпионской команды, он провел потрясающий сезон, думаю, это был пик его карьеры. Человек с большим характером, заставлял всех работать, контролировал раздевалку и команду.

Денис был тренером на футбольном поле, его слушались все в «Спартаке », никто не позволял расслабляться. В команде были суперфутболисты Квинси Промес и Луис Адриано , но главарем у них был Глушак. Правильно он как‑то сказал, что Глушаков — это похороны (смеется).

– Чудо‑напиток пили?

– Самогон? Нет, не пробовал. Я крепкий алкоголь не люблю, красное вино могу выпить, но крайне редко.

– Убрать Глушакова было большой ошибкой?

– Думаю, да. Таких игроков много не бывает. За всю карьеру у меня не было таких лидеров, как Денис. Видел, как он настраивал всех в раздевалке, это прирожденный оратор, он буквально в душу тебе влезал своей речью. Мотивация от него была классной, короткие 30‑секундные реплики давали такой эффект, что даже на меня оказывали влияние.

– Окажись он посреди площади перед огромной толпой, обратил бы всех в свою веру?

– Так и есть, – сказал бывший тренер «Спартака» по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.