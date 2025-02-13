  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Глушаков – прирожденный оратор, он буквально в душу влезал своей речью, был главарем в «Спартаке». Экс-тренер красно-белых Сальсес о хавбеке
5

«Глушаков – прирожденный оратор, он буквально в душу влезал своей речью, был главарем в «Спартаке». Экс-тренер красно-белых Сальсес о хавбеке

Экс-тренер «Спартака» рассказал о лидерских качествах Дениса Глушакова.

Что скажете о капитане Денисе Глушакове?

– Лидер чемпионской команды, он провел потрясающий сезон, думаю, это был пик его карьеры. Человек с большим характером, заставлял всех работать, контролировал раздевалку и команду.

Денис был тренером на футбольном поле, его слушались все в «Спартаке», никто не позволял расслабляться. В команде были суперфутболисты Квинси Промес и Луис Адриано, но главарем у них был Глушак. Правильно он как‑то сказал, что Глушаков — это похороны (смеется).

Чудо‑напиток пили?

– Самогон? Нет, не пробовал. Я крепкий алкоголь не люблю, красное вино могу выпить, но крайне редко.

Убрать Глушакова было большой ошибкой?

– Думаю, да. Таких игроков много не бывает. За всю карьеру у меня не было таких лидеров, как Денис. Видел, как он настраивал всех в раздевалке, это прирожденный оратор, он буквально в душу тебе влезал своей речью. Мотивация от него была классной, короткие 30‑секундные реплики давали такой эффект, что даже на меня оказывали влияние.

Окажись он посреди площади перед огромной толпой, обратил бы всех в свою веру?

– Так и есть, – сказал бывший тренер «Спартака» по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛуис Адриано
logoКвинси Промес
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
Хавьер Нойя
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой за расширение РПЛ: «В 150-миллионной стране 16 команд? В топ-лигах по 20, а они в разы меньше России. Люди будут ходить, проблема в системе»
19сегодня, 11:51
Станкович не хочет отпускать Зорина в аренду, пока «Спартак» не подпишет нового полузащитника (Metaratings)
16сегодня, 11:16
«Карпин – фанатик, постоянно данные игроков изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о весе
4сегодня, 09:51
Рекомендуем
Главные новости
Кто тренировал «Спортинг», а потом – «МЮ»? А кто пришел в АПЛ после Саудовской Аравии?
8 минут назадСпецпроект
«Спартак» Кострома потратил 330 тысяч евро на зимние сборы в Турции: «Это еще экономично, дешевле невозможно организовать. Порядка 100 евро на человека в день»
617 минут назад
Ваноли об Иличе и «Спартаке»: «Иван вернулся в Турин, но переговоры еще продолжаются, насколько я знаю. Он вылечился от травмы»
1421 минуту назад
В Катаре пригрозили выводом инвестиций из «ПСЖ» и beIN Sports из-за судебного дела в отношении Аль-Хелайфи
2836 минут назад
Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения
642 минуты назад
Депутат Свищев об отказе Трубина пожимать руку Головину: «Украинская «зомби-машина» побеждает. Спортсменов так запугали, что они даже смотреть в сторону россиян боятся»
28сегодня, 12:05
Мостовой за расширение РПЛ: «В 150-миллионной стране 16 команд? В топ-лигах по 20, а они в разы меньше России. Люди будут ходить, проблема в системе»
19сегодня, 11:51
«Цюрих после Москвы или Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но скучновато, в России все быстрее». Воспитанник «Зенита» Симонян о жизни в Швейцарии
20сегодня, 11:39
«ПСЖ» рассматривает Меньяна и Шевалье из «Лилля» на замену Доннарумме. Джанлуиджи не убеждает Энрике в этом сезоне
39сегодня, 11:35
«Не воспринимаю украинцев врагами, они снова будут играть в чемпионате России, время лечит. Для меня все из стран СНГ – братья». Попов о конфликте
93сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной, несмотря на поражение от «Зенита». В чемпионате это будет другая команда»
39 минут назад
Рафинья, Симонс и Обамеянг вошли в команду недели FC 25
сегодня, 11:20Фото
Станкович не хочет отпускать Зорина в аренду, пока «Спартак» не подпишет нового полузащитника (Metaratings)
16сегодня, 11:16
Ловчев о Захаряне: «В «Сосьедаде» разочаровались в нем, к гадалке не ходи. Я и не думал, что у него пойдет в Испании, он у нас большой звездой был, что ли?»
8сегодня, 11:07
Бент о Кейне в «Арсенале»: «Это не было бы большей сенсацией, чем переход Сола Кэмпбелла. Он сказал на ТВ «я не уйду» и ушел из «Тоттенхэма» бесплатно»
1сегодня, 11:03
Джексон выбыл на 6-8 недель, подтвердил Мареска: «После обследования выяснилось, что травма серьезная, к сожалению»
9сегодня, 10:54
Российский бренд РУБРИК выпустил коллекцию конструкторов, посвященную «Спартаку»
1сегодня, 10:45Фото
Кассьерра о Луисе Энрике: «Зенит» ничего не потратил, но пригласил очень качественного игрока. Он атлетичный и быстрый – есть все, чтобы написать классную историю в клубе»
29сегодня, 10:22
У Кейна 20 (15+5) очков в 20 первых матчах за «Баварию» в ЛЧ – это рекорд клуба
2сегодня, 10:19
Чалов включен в заявку ПАОК на матч с ФКСБ в Лиге Европы. Нападающий не играл с конца января
1сегодня, 10:17Фото
Рекомендуем