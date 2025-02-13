Станкович не хочет отпускать Зорина в аренду, пока «Спартак» не подпишет нового полузащитника (Metaratings)

Даниил Зорин не покинет «Спартак», пока клуб ищет усиление в центр поля.

По данным Metaratings.ru, главный тренер красно-белых Деян Станкович не хочет отпускать Зорина в аренду, пока клуб не подпишет нового игрока в центр полузащиты.

Станкович рассчитывает получить нового центрального полузащитника до закрытия трансферного окна.

20-летний Зорин в текущем сезоне Мир РПЛ провел 4 матча и результативными действиями не отметился. Его подробная статистика – здесь.