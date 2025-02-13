Мостовой за расширение РПЛ: «В 150-миллионной стране 16 команд? В топ-лигах по 20, а они в разы меньше России. Люди будут ходить, проблема в системе»

Александр Мостовой выступил за расширение Мир РПЛ.

– То, что на матчах «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ было больше народа, чем на некоторых матчах «Химок» в РПЛ, лишь подтверждает, что «Спартак » – самая популярная команда в стране. Была и есть.

Историю «Спартака» нельзя сравнивать с историей «Химок». В Европе на матчах «Реала » или «Баварии» тоже будет такая картина по сравнению с другими командами.

– Периодически появляются варианты различного расширения лиги. Учитывая, что сейчас у нас уже есть «Химки», не выглядит ли это шагом не в ту сторону?

– Нет, это не выглядит шагом не в ту сторону. Я всегда был за расширение лиги. Как в стране с населением 150 млн – 16 команд? В топ-чемпионатах по 20, а они в разы меньше, чем Россия.

Проблема не в этом. Команды-то есть, и люди будут ходить на футбол. Когда команда приезжает в регионы, люди же приходят на футбол. Проблемы в системе. Почему команды пропадают? – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.