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  • «Карпин – фанатик, постоянно данные игроков изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о весе
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«Карпин – фанатик, постоянно данные игроков изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о весе

Экс-тренер «Спартака» рассказал, как Валерий Карпин следил за весом игроков.

Валерий Карпин штрафует футболистов за лишний вес. Кто‑то хоть раз просил вас не обращать внимания на цифры на весах и не говорить тренеру?

– Нет, потому что знали: без вариантов. Я и сам поддерживаю Карпина в этом вопросе, потому что при одном лишнем килограмме, и это научно доказано, на спринте в 10 метров ты теряешь 10 сантиметров. Не зря говорят про разницу в деталях, а в спорте это имеет огромное значение. Порой сантиметров тебе может не хватить, чтобы замкнуть передачу или выбить мяч из своих ворот.

Штрафовать или нет, зависит от главного тренера, но для меня, как для тренера по физподготовке, вес футболиста имеет важное значение. Некоторые тренеры говорят, что я сам должен следить за весом игроков, раз это моя зона ответственности, то и заниматься ею должен я.

Карпин в этом плане настоящий фанатик, постоянно смотрел данные, изучал цифры, проверял. Он и за жировой прослойкой внимательно следил. И это хорошо.

Вспомните самый большой штраф?

Веллитон постоянно платил за вес (смеется). Не вспомню точных сумм, но штрафы были большими, – сказал бывший тренер «Спартака» по физподготовке Нойя Сальсес.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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