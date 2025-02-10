«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 24,6%. Шансы «Арсенала» – 16,6%, «Барселоны» – 9,5%, «Реала» – 4,4% (Opta)
Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворита Лиги чемпионов.
Главным претендентом по состоянию на сегодняшний день является «Ливерпуль». Он выиграет турнир с вероятностью 24,6%.
В десятку входят:
1. «Ливерпуль» – 24,6%.
2. «Арсенал» – 16,6%.
3. «Интер» – 14,5%.
4. «Барселона» – 9,5%.
5. «ПСЖ» – 6,3%.
6. «Реал» – 4,4%.
7. «Атлетико» – 3,9%.
8. «Байер» – 3,7%.
9. «Аталанта» – 3,5%.
10. «Манчестер Сити» – 3,2%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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