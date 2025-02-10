«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 24,6%. Шансы «Арсенала» – 16,6%, «Барселоны» – 9,5%, «Реала» – 4,4% (Opta)

Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворита Лиги чемпионов.

Главным претендентом по состоянию на сегодняшний день является «Ливерпуль ». Он выиграет турнир с вероятностью 24,6%.

В десятку входят:

1. «Ливерпуль» – 24,6%.

2. «Арсенал » – 16,6%.

3. «Интер » – 14,5%.

4. «Барселона » – 9,5%.

5. «ПСЖ» – 6,3%.

6. «Реал » – 4,4%.

7. «Атлетико» – 3,9%.

8. «Байер» – 3,7%.

9. «Аталанта» – 3,5%.

10. «Манчестер Сити» – 3,2%.