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  • «Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 24,6%. Шансы «Арсенала» – 16,6%, «Барселоны» – 9,5%, «Реала» – 4,4% (Opta)
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«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 24,6%. Шансы «Арсенала» – 16,6%, «Барселоны» – 9,5%, «Реала» – 4,4% (Opta)

Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворита Лиги чемпионов.

Главным претендентом по состоянию на сегодняшний день является «Ливерпуль». Он выиграет турнир с вероятностью 24,6%.

В десятку входят:

1. «Ливерпуль» – 24,6%.

2. «Арсенал» – 16,6%.

3. «Интер» – 14,5%.

4. «Барселона» – 9,5%.

5. «ПСЖ» – 6,3%.

6. «Реал» – 4,4%.

7. «Атлетико» – 3,9%.

8. «Байер» – 3,7%.

9. «Аталанта» – 3,5%.

10. «Манчестер Сити» – 3,2%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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