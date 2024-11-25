Соболев о негативных новостям о нем: «Спокойно отношусь. Если пишут, то ты чего-то стоишь. Получаю удовольствие, если Радимов говорит плохо, а потом переобувается»

Александра Соболева не расстраивают негативные новости о нем.

Нападающий «Зенита » отрицательно ответил на вопрос «Кто из вас расстраивался после прочтения новостей о вас?» во время круглого стола о кибербуллинге в футбольной среде. Соболев поднял табличку с надписью «Не я».

«Может быть, было когда, когда помоложе был. Последние 3-4 года – точно нет. Если пишут – хорошо. Значит, о тебе знают, ты чего-то стоишь. Если не пишут – тоже плохо.

Я спокойно отношусь [когда обо мне пишут негативно]. Допустим, Радимов (участвовал в круглом столе вместе с Соболевым – Спортс’‘) сказал: «Ты слабый игрок». А я наоборот: «Сейчас я сыграю хорошо». Потом Радимов будет уже другие слова говорить. Я от этого удовольствие получаю: сначала он говорит плохо, а потом переобувается.

Мне все равно на то, что он говорит. Но когда он говорит про меня плохо, а потом я делаю хорошо, то ему уже надо говорить про меня хорошо. Это неравнодушие к профессии, но скажет ли он про меня хорошо или плохо – мне вообще до лампочки.

Может, про семью что-то может задеть. Если напишут что-то про ребенка – я никогда не буду отвечать. Может быть неприятно, но в момент прочтения. Потом забыл: «Ты кто?» – сказал Соболев в выпуске программы «Каждый третий».