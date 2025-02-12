Сергей Семак: «Соболев смотрится хорошо, играет лучше, спокойно работает. Забивает – это придает уверенности. Он не прошел полноценную подготовку в прошлой части чемпионата»
Сергей Семак высказался относительно формы Александра Соболева.
«Соболев смотрится хорошо, прибавляет.
В прошлой части чемпионата, как мы и говорили, он не прошел полноценную подготовку и ему пришлось набирать форму по ходу сезона. Не всегда это дается просто, в том числе с эмоциональной точки зрения.
Сейчас он спокойно работает и делает то, что нужно. Забивает на сборах, это придает нападающему уверенности. Он играет лучше, что тоже имеет большое значение.
Все работают, трудятся. К возобновлению чемпионата решим, кто будет основным. Думаю, все игроки будут готовы внести свою лепту на благо команды», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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