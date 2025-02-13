Кавазашвили о турнире с участием России, Бразилии и Аргентины: «Есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить их в Тбилиси. Это было бы грандиозное событие»
Анзор Кавазашвили оценил вероятность турнира с участием России, Грузии, Бразилии и Аргентины.
«Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом. Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча. И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины.
Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие», — сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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