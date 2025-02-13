  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили о турнире с участием России, Бразилии и Аргентины: «Есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить их в Тбилиси. Это было бы грандиозное событие»
10

Кавазашвили о турнире с участием России, Бразилии и Аргентины: «Есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить их в Тбилиси. Это было бы грандиозное событие»

Анзор Кавазашвили оценил вероятность турнира с участием России, Грузии, Бразилии и Аргентины.

«Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом. Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча. И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины.

Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие», — сказал бывший вратарь сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoАнзор Кавазашвили
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»
1442 января, 16:25
Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»
111 января, 14:54
Кавазашвили предложил провести матч России и Грузии мэру Тбилиси Каладзе после избрания президентом экс-игрока «Алании» Кавелашвили: «Цель – объединение духа двух великих православных народов»
13231 декабря 2024, 11:12
Рекомендуем
Главные новости
Поражения «Милана», «Монако» и «Аталанты» в ЛЧ, «Ливерпуль» на 98-й упустил победу в дерби, «Зенит» арендовал Мимовича, прокуратура просит 2,5 года для Рубиалеса, Франция выиграла смешанную эстафету и другие новости
8сегодня, 04:15
Лига Европы. Стыковые матчи. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Мидтьюлланда», ПАОК Чалова и Оздоева примет ФКСБ, «Рома» против «Порту»
1сегодня, 05:48
Личка о будущем: «Есть опыт в «Динамо», и через два года могу работать в другой команде. Живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днем»
13сегодня, 05:00
Уокер о 0:1 с «Фейеноордом»: «Милан» может переломить ситуацию в ответной встрече. Дело не только в нападающих – вся команда должна вносить вклад во взятие ворот»
7сегодня, 03:20
Винисиус и Гирасси – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
10сегодня, 01:34
Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»
36вчера, 23:04
Леау о 0:1 от «Фейеноорда»: «Милан» не соответствовал уровню этого матча. Не было должного настроя, нужно разобраться, что пошло не так»
16вчера, 22:40
У «Ливерпуля» и «Эвертона» равные результаты за 120 матчей на «Гудисон Парк»: по 41 победе и 38 ничьих. Это было последнее дерби на стадионе
22вчера, 22:39
Ван Дейк о потасовке «Ливерпуля» и «Эвертона»: «Дукуре хотел спровоцировать наших фанатов. Судья не контролировал игру. Некоторые фолы не фиксировались»
33вчера, 22:20
«Покажите Израилю красную карточку». Баннер фанатов «Селтика» на матче с «Баварией»
172вчера, 22:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Матч «Зенит» – «Спартак» испортил Левников. Все чуть не закончилось мордобоем». Чухлов о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ
28 минут назад
Юрий Савичев о жизни в Германии: «Выучился на медтехника — ремонтирую аппараты. От футбола отошел, там одни нервы – я не выдержал»
122 минуты назад
Хавбек «Милана» Рейндерс о 0:1: «Знали, что «Фейеноорд» опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны»
3сегодня, 05:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
1сегодня, 05:18
Гурциев о максимальной зарплате в «Алании» в 150 000 рублей: «Не уложился бы в эти деньги – бизнес открыл, ипотека, помогаю родителям»
сегодня, 04:46
Кейн о 2:1 с «Селтиком»: «Были эпизоды, когда «Бавария» могла бы сыграть лучше, но в нужный момент мы забивали»
1сегодня, 04:29
«Фейеноорд» выиграл матч в плей-офф ЛЧ/КЕЧ впервые с 1974 года
5сегодня, 04:00
Танасиевич о Мимовиче: «Потенциал высокий, но не суперигрок. Однако «Зениту» помочь в состоянии»
3сегодня, 03:33
Силкин о 6-м месте «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ: «Есть ощущение недоконцентрации. Надеюсь, сделают выводы из этого. Иначе могут случиться необязательные потери очков в марте»
2сегодня, 02:00
Кассьерра о спаде результативности: «Так бывает: иногда залетает все, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры»
1сегодня, 01:48
Рекомендуем