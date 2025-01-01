Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»

Александр Мостовой оценил идею о проведении матчей с южноамериканскими сборными.

«Матчи с Уругваем и Парагваем ? Здорово! Если это произойдет – это отлично!

Кого еще я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников. Например, Бразилия или Аргентина ? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина – это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много.

Уругвай? Уругвай – серьезная футбольная нация. Если приедут и договорятся – будет здорово», – сказал бывший полузащитник сборной России.