Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»
Александр Мостовой оценил идею о проведении матчей с южноамериканскими сборными.
«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдет – это отлично!
Кого еще я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников. Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина – это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много.
Уругвай? Уругвай – серьезная футбольная нация. Если приедут и договорятся – будет здорово», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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