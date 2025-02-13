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Уокер о 0:1 с «Фейеноордом»: «Милан» может переломить ситуацию в ответной встрече. Дело не только в нападающих – вся команда должна вносить вклад во взятие ворот»

Кайл Уокер оценил поражение от «Фейеноорда» (0:1) в 1-м стыковом матче Лиги чемпионов.

«Мы можем переломить ситуацию в ответной встрече. Нам нужно извлечь урок из сегодняшнего вечера. Дело не только в нападающих – вся команда должна вносить вклад во взятие ворот.

Это двухматчевое противостояние. Да, мы разочарованы, но сейчас с нетерпением ждем матча на «Сан-Сиро».

Пайшао провел отличную игру. Поздравляем его, но мы смотрим вперед и двигаемся дальше. В раздевалке было разочарование», – сказал защитник «Милана».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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