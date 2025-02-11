Тренер «Фиорентины» Палладино об ошибочно назначенном угловом «Интера»: «Я зол не на арбитра, а на протокол ВАР. Мяч ушел на 20 сантиметров – нельзя не вмешиваться при явной ошибке»

Тренер «Фиорентины» недоволен эпизодом с угловым перед первым голом «Интера».

Команда из Флоренции уступила со счетом 1:2 в 24-м туре Серии А. «Интер» открыл счет в 1-м тайме после ошибочно назначенного углового – Алессандро Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту.

«Я никогда не говорю о судьях, я пообещал себе никогда не судить их за ошибки. Но гол «Интера », конечно, немного расстроил нас. Я злюсь не на арбитра, а на протокол ВАР.

При наличии инструмента, который должен помогать судьям меньше ошибаться, нельзя не вмешаться при явной ошибке – мяч ушел [за пределы поля] на 20 сантиметров.

Это определяющий момент, а протокол говорит, что ВАР не может вмешиваться. Я согласен, что он не может вмешиваться постоянно, но это не очень хорошо, потому что в конце игры мы все время спорим и злимся», – сказал Раффаэле Палладино .