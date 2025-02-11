Экс-судья Кальварезе об ошибочно назначенном угловом «Интера» в матче с «Фиорентиной»: «Мяч вышел минимум на 20 см перед прострелом Бастони. В таких ситуациях ВАР не может вмешиваться»
Встреча 24-го тура Серии А завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:1.
«Интер» открыл счет в 1-м тайме после ошибочно назначенного углового – Алессандро Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту.
Бывший арбитр Джанпаоло Кальварезе прокомментировал два спорных эпизода в матче «Интер» – «Фиорентина».
«Первый тайм был сложным для Ла Пенны, сначала он не заметил, что мяч полностью пересек линию вдоль ворот перед прострелом Бастони. Мяч вышел минимум на 20 см. В таких ситуациях ВАР не может вмешиваться.
Также был упущен пенальти за игру рукой Дармиана, но ВАР (Меравилья) правильно вызвал судью к монитору, потому что Дармиан сам шел на риск, изначально выставив руку широко на уровне плеч.
В Серии A мы привыкли видеть, как за такие положения всегда назначаются пенальти», – написал бывший арбитр Джанпаоло Кальварезе в социальных сетях Tuttosport.
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