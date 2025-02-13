Собослаи упал в штрафной «Эвертона» после удара по ноге от Миколенко – Оливер не дал пенальти. Фердинанд назвал падение «стыдным»: «Доминик лег так, будто травмирован»

«Ливерпуль» не получил пенальти после падения Доминика Собослаи в штрафной.

На 65-й минуте защитник «Эвертона » Виталий Миколенко задел ногу Собослаи на краю штрафной. Арбитр Майкл Оливер не дал пенальти после этого эпизода.

Фото: скриншот трансляции

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Собослаи преувеличил контакт.

«Собослаи будет стыдно, когда он посмотрит это позже.

Я не могу поверить, что он лег так, как будто он травмирован. Действительно стыдно», – заявил Фердинанд.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.