Собослаи упал в штрафной «Эвертона» после удара по ноге от Миколенко – Оливер не дал пенальти. Фердинанд назвал падение «стыдным»: «Доминик лег так, будто травмирован»
«Ливерпуль» не получил пенальти после падения Доминика Собослаи в штрафной.
На 65-й минуте защитник «Эвертона» Виталий Миколенко задел ногу Собослаи на краю штрафной. Арбитр Майкл Оливер не дал пенальти после этого эпизода.
Фото: скриншот трансляции
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Собослаи преувеличил контакт.
«Собослаи будет стыдно, когда он посмотрит это позже.
Я не могу поверить, что он лег так, как будто он травмирован. Действительно стыдно», – заявил Фердинанд.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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