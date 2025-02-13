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У Салаха 36 (22+14) очков в 24 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил и отдал ассист в матче с «Эвертоном»

Мохамед Салах набрал новые очки в сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» ассистировал Алексису Мак Аллистеру, сравнявшему счет на 16-й минуте перенесенного матча с «Эвертоном» (2:1, второй тайм). На 73-й египтянин забил сам.

Салах является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша АПЛ (22 гола), лучшим ассистентом (14 голевых передач) и лучшим по системе «гол+пас» (36 очков). Египтянин проводит 24-й матч в лиге.

Вторым бомбардиром АПЛ является форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (19 голов), в списке ассистентов вторым идет Букайо Сака из «Арсенала» (10 результативных передач). 

Подробную статистику Салаха можно найти здесь

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoЭвертон
logoБукайо Сака
logoАлексис Мак Аллистер
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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