«Ливерпуль» впервые вышел без англичан в старте на матч высшей лиги Англии
Ни один англичанин ни попал в старт «Ливерпуля» в чемпионате – впервые в истории.
На матч АПЛ с «Эвертоном» Арне Слот выставил состав без англичан – впервые в истории «Ливерпуля» в высшем дивизионе Англии.
Стартовый состав «Ливерпуля» на игру такой: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем