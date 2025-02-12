«Ливерпуль» впервые вышел без англичан в старте на матч высшей лиги Англии

Ни один англичанин ни попал в старт «Ливерпуля» в чемпионате – впервые в истории.

На матч АПЛ с «Эвертоном » Арне Слот выставил состав без англичан – впервые в истории «Ливерпуля » в высшем дивизионе Англии. Стартовый состав «Ливерпуля» на игру такой: Алиссон, Робертсон, ван Дейк , Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.