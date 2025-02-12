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«Зенит» арендовал Мимовича без права выкупа. Защитник «Фенербахче» нужен Моуринью в будущем («СЭ»)

В контракте «Зенита» с Огненом Мимовичем нет опции выкупа.

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Фенербахче» перешел в аренду в петербургский клуб до конца сезона без права выкупа.

Турецкий клуб не смог заявить 20-летнего игрока, но он нужен главному тренеру команды Жозе Моуринью в будущем.

Сине-бело-голубые арендовали Мимовича бесплатно, однако будут выплачивать футболисту зарплату в полном размере.

Статистику сербского защитника можно изучить здесь.

«Зенит» арендовал Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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