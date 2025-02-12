«Зенит» арендовал Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона

«Зенит» объявил об аренде Огнена Мимовича.

«Огнен Мимович – игрок «Зенита»!

Сине-бело-голубые и турецкий «Фенербахче » достигли договоренности о переходе сербского защитника на правах аренды до конца сезона-2024/25», – говорится в сообщении «Зенита ».

Турецкий клуб приобрел 20-летнего серба в конце января у «Црвены Звезды». Правый защитник ни разу не сыграл за новую команду.

Статистику Мимовича можно изучить здесь .