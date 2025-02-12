«Зенит» арендовал Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона
«Зенит» объявил об аренде Огнена Мимовича.
«Огнен Мимович – игрок «Зенита»!
Сине-бело-голубые и турецкий «Фенербахче» достигли договоренности о переходе сербского защитника на правах аренды до конца сезона-2024/25», – говорится в сообщении «Зенита».
Турецкий клуб приобрел 20-летнего серба в конце января у «Црвены Звезды». Правый защитник ни разу не сыграл за новую команду.
Статистику Мимовича можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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