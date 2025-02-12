Роман Павлюченко: «Кейн и Левандовски – лучшие нападающие в мире. Мбаппе не могу назвать форвардом, он не девятка»

Роман Павлюченко назвал лучших нападающих в мировом футболе.

«Я не могу сказать, что Килиан Мбаппе – это нападающий. На мой взгляд, француз не является классической девяткой.

Лично для меня форвард – этот тот, кто много забивает. Сейчас такими являются Харри Кейн из «Баварии Мюнхен» и Роберт Левандовски из «Барселоны». Поэтому я считаю, что не Мбаппе, а Кейн и Левандовски – лучшие нападающие в мировом футболе», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России.