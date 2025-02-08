Кейн набрал 11 очков за дубль «Вердеру». Оба гола нападающий «Баварии» забил с пенальти
«Бавария» дома разгромила «Вердер» в 21-м туре Бундеслиги (3:0).
Во 2-м тайме Харри Кейн дважды забил с пенальти. За игру у нападающего «Баварии» 11 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 70,43% команд.
Кейн забил в 3-й игре чемпионата подряд, всего у нападающего 21 гол и 7 ассистов в 19 матчах, он – лучший бомбардир Бундеслиги.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе’‘
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