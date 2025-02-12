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«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, «Реал» – с «Сосьедадом»

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.

На этой стадии турнира «Барселона» встретится с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» сыграет с «Реал Мадрид». 

Первые полуфинальные матчи пройдут в период с 25 по 27 февраля, ответные – с 1 по 3 апреля. 

Действующим обладателем трофея является «Атлетик». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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