«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, «Реал» – с «Сосьедадом»

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.

На этой стадии турнира «Барселона » встретится с «Атлетико », а «Реал Сосьедад » сыграет с «Реал Мадрид ».

Первые полуфинальные матчи пройдут в период с 25 по 27 февраля, ответные – с 1 по 3 апреля.

Действующим обладателем трофея является «Атлетик».