«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, «Реал» – с «Сосьедадом»
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.
На этой стадии турнира «Барселона» встретится с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» сыграет с «Реал Мадрид».
Первые полуфинальные матчи пройдут в период с 25 по 27 февраля, ответные – с 1 по 3 апреля.
Действующим обладателем трофея является «Атлетик».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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