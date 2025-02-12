Левандовски о просьбе сменить повара «Барсы»: «Полная чушь, в раздевалке было много смеха. В Испании журналист слышит что-то и сразу же об этом пишет. В Польше все перепечатывают без проверки»

Роберт Левандовски заявил, что не просил сменить повара «Барселоны».

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик попросил клуб разобраться с питанием на выездах. Утверждалось, что в ходе одной из поездок Левандовски пожаловался на приготовление еды. Немец якобы принял к сведению пожелания футболиста и сообщил клубу о желании нанять повара.

– Роберт Левандовски, как сообщается, недавно потребовал сменить шеф-повара клуба...

– Полная чушь. Если бы вы спросили меня о десяти историях такого рода, в восьми случаях я бы сказал, что это чушь, в двух я бы подтвердил, что да, якобы так оно и было, но суть не в этом... К сожалению, так оно и есть. В том, чтобы быть игроком такого клуба, как «Барселона », есть свои плюсы и минусы.

– Можете ли вы сравнить то, что происходит в СМИ вокруг футболистов и вокруг самой «Барселоны», этот огромный масштаб популярности и интереса, с тем, что вы испытали в Мюнхене?

– Прежде всего, я бы обратил внимание на разную журналистскую культуру в обеих странах. Я не говорю обо всех СМИ, но в Испании есть такие, где журналист слышит что-то и сразу же об этом пишет. Вот почему я постоянно держу эту необходимую дистанцию. Все чаще я просто улыбаюсь…

Вот что недавно произошло с этой новостью о кухне. Я не понял, что происходит, когда ребята в раздевалке спросили: ты что, увольняешь повара за плохо приготовленные яйца? Мне показали статью, я ее прочитал. Смеха было действительно много, но по-другому быть не могло.

Конечно, многие игроки еще учатся преодолевать эту дистанцию, поскольку Испания в этом отношении специфична. В Польше же все перепечатывается без проверки достоверности информации, – сказал нападающий «Барселоны».

Флик попросил руководство «Барселоны» нанять повара, ведутся переговоры. Левандовски пожаловался на еду на выезде