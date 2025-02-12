Черчесов интересен «Академии Пушкаша». Клуб связывался с экс-тренером «Ференцвароша» (Legalbet)

Станислав Черчесов может вернуться в чемпионат Венгрии.

По информации Legalbet, в назначении экс-тренера сборной России заинтересована «Академия Пушкаша » – представители клуба уже связывались с Черчесовым . Соглашение с действующим тренером команды Жольтом Хорняком истекает летом.

Сообщается, что агенты активно ищут варианты для Черчесова в венгерских клубах. Российский специалист готов возглавить «Академию Пушкаша», но готов обсуждать возможное назначение лишь после того, как определится будущее нынешнего тренера клуба.

Ранее руководство «Академии Пушкаша» приглашало Черчесова на воскресный матч 19-го тура чемпионата Венгрии с «Ференцварошем», где российский тренер встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном.

С декабря 2021 года по июль 2023-го Черчесов возглавлял «Ференцварош », с которым выиграл два чемпионских титула и Кубок Венгрии. Последним местом работы тренера была сборная Казахстана, откуда он ушел в конце января.