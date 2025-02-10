Черчесов встретился с Орбаном на матче «Ференцвароша» и «Академии Пушкаша»: «Это не первая наша встреча, премьер-министр обожает футбол – сам играл и любит смотреть его вживую»

Станислав Черчесов встретился с Виктором Орбаном на матче в Венгрии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », в воскресенье российский тренер посетил в Фельчуте матч 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем ». Встреча завершилась минимальной (1:0) победой хозяев, которые вышли в лидеры и теперь опережают «Фради» на два очка – 38 против 36. При этом в VIP-ложе стадиона «Панчо Арена» Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, болеющим за «Академию Пушкаша».

«На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаш ». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность. Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанс сходить на мадридское дерби. Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта.

А в перерыве в ложу зашел президент «Ференцвароша» Габор Курбатов – с ним общался впервые с момента моего ухода из будапештской команды. Он по-прежнему находится во главе «Фради», которым «Академия Пушкаша» готова навязать в этом сезоне серьезную борьбу за титул – что и показала очная встреча, – рассказал Черчесов , тренировавший «Ференцварош» в прошлом.