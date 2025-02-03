Черчесов о медийности: «Мне казахстанский журналист написал: «Что мы будем без вас делать? Без работы же нас оставите». Большая страна, где есть не только 1-2 блогера, пишущие о футболе и иногда ерунду»

Станислав Черчесов высказался по поводу поведения на пресс-конференциях.

Специалист ранее был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.

– Отматывая пленку назад, что-то в медийном плане поменяли бы?

– Слушайте, я такой, какой есть. Вас же не спрашивал, какие вопросы будете задавать.

Поэтому и на пресс-конференциях, когда слышу вопрос, реагирую так, какой я есть, ничего не придумывая, отвечаю так, как понимаю и чувствую. Не хочу специально кому-то понравиться. Это и плюс, и минус, наверное, – в зависимости от ситуации.

Мне вот на днях один казахстанский журналист написал: «Что мы будем без вас делать? Без работы же нас оставите». Между прочим, это большая страна, где есть не только два-три блогера, пишущие о футболе и иногда ерунду.

Так что верьте не слухам, а официальным источникам. Например, тому, что говорю сейчас в этом интервью.

– А что журналисту ответили?

– Что все познается в сравнении, вот давайте – сравнивайте.

– По крайней мере, в российских СМИ о сборной Казахстана с вашим приходом стали писать чаще и больше.

– Есть спорт, а есть медийность – и ее нужно капитализировать.

Задача в том числе в том, чтобы мои команды были интересны – на поле и за его пределами, в интервью, на пресс-конференциях, – сказал Станислав Черчесов.