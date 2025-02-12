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  • Руни об Уокере: «Странно видеть, как он уходит в аренду в «Милан». «Сити» испытывает трудности, важность капитана для клуба понятна»
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Руни об Уокере: «Странно видеть, как он уходит в аренду в «Милан». «Сити» испытывает трудности, важность капитана для клуба понятна»

Уэйн Руни удивлен, что «Манчестер Сити» отпустил Кайла Уокера в «Милан».

«Я думаю, понятна важность Кайла Уокера для «Манчестер Сити» за последние семь-восемь лет. По-моему, очень странно видеть, как Уокер уходит в аренду в «Милан».

Аканджи, очевидно, не правый защитник, Рико Льюис еще молодой игрок и играет на разных позициях.

На данном этапе сезона, когда «Манчестер Сити» испытывает трудности, отдавать в аренду Кайла Уокера, являющегося капитаном клуба, действительно странно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Amazon Prime.

Вчера «горожане» уступили «Реалу» (2:3) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. В АПЛ манчестерский клуб сейчас занимает 5-е место.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКайл Уокер
logoсерия А Италия
logoМануэль Аканджи
logoУэйн Руни
logoРико Льюис
logoМилан
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