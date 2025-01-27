Кайл Уокер: «Выиграть ЛЧ с «Миланом» – это мечта. Дела в «Сити» шли не очень хорошо, и я перешел, чтобы играть больше и выигрывать много трофеев»

Кайл Уокер объяснил решение перейти в «Милан» из «Манчестер Сити».

– Почему вы выбрали «Милан»?

– Из-за истории клуба и того проекта, о котором мне рассказал Златан Ибрагимович.

Выиграть Лигу чемпионов с «Миланом » – это мечта. Мне посчастливилось как выиграть этот трофей вместе с «Манчестер Сити», так и проиграть его. Я был и в той, и другой ситуации.

Гораздо лучше слышать аплодисменты в свой адрес, нежели аплодировать соперникам, но поговорим об этом позже, поскольку все зависит от нашего пути в Лиге чемпионов.

Что касается денежного бонуса, то я играю в футбол не ради денег, а из-за страсти к игре. Дела в «Ман Сити » шли не очень хорошо, и это одна из причин, почему я перешел в «Милан», чтобы играть больше и выигрывать много трофеев.

В «Сити» я выиграл 17 трофеев, и я не останавливаюсь на этом, хоть мне и 34 года. Я предпочитаю побеждать. Уверяю вас в этом, – сказал защитник «Милана» Кайл Уокер .