Кайл Уокер: «Выиграть ЛЧ с «Миланом» – это мечта. Дела в «Сити» шли не очень хорошо, и я перешел, чтобы играть больше и выигрывать много трофеев»
– Почему вы выбрали «Милан»?
– Из-за истории клуба и того проекта, о котором мне рассказал Златан Ибрагимович.
Выиграть Лигу чемпионов с «Миланом» – это мечта. Мне посчастливилось как выиграть этот трофей вместе с «Манчестер Сити», так и проиграть его. Я был и в той, и другой ситуации.
Гораздо лучше слышать аплодисменты в свой адрес, нежели аплодировать соперникам, но поговорим об этом позже, поскольку все зависит от нашего пути в Лиге чемпионов.
Что касается денежного бонуса, то я играю в футбол не ради денег, а из-за страсти к игре. Дела в «Ман Сити» шли не очень хорошо, и это одна из причин, почему я перешел в «Милан», чтобы играть больше и выигрывать много трофеев.
В «Сити» я выиграл 17 трофеев, и я не останавливаюсь на этом, хоть мне и 34 года. Я предпочитаю побеждать. Уверяю вас в этом, – сказал защитник «Милана» Кайл Уокер.
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