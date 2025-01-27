Ибрагимович про Уокера в «Милане»: «Он альфа в раздевалке – его характер и нужен команде. Кайл может сыграть центрального защитника»

Златан Ибрагимович оценил переход Кайла Уокера из «Манчестер Сити» в «Милан».

– Какими характеристиками обладает Кайл Уокер?

– У него сильный характер, это и нужно команде. Он альфа в раздевалке.

Он может помочь во всех отношениях.

По нашему мнению, Кайл также может сыграть в качестве центрального защитника, что он делал и в «Манчестер Сити », – сказал советник владельцев «Милана » Златан Ибрагимович .