Хетаг Хосонов: «В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Там больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически»
– Сменить команду было моим решением. Очень рад, что нахожусь в «Торпедо». Сделаю все возможное, чтобы мы вышли в РПЛ. Коллектив шикарный, все великолепно!
– Как можете оценить полтора года в «Химках»?
– Выходили в Премьер-лигу, я достаточно неплохо там поиграл. Можно оценить на четверочку. Что получилось в РПЛ? Многое не получилось. Где-то не добрали очков, думаю, должны были быть чуть выше в таблице. Надеюсь, пацаны все исправят и останутся в РПЛ.
– В РПЛ и Первой лиге разный футбол?
– Конечно, в Первой больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически. В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Нам с «Торпедо» надо выходить в Премьер-лигу и закрепиться там надолго.
– Кто выйдет в РПЛ напрямую?
– «Торпедо» и «Балтика». Хотелось бы занять первое место, а не выходить через стыковые матчи, – сказал полузащитник «Торпедо».
После 21 тура Мелбет Первой лиги «Торпедо» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 43 очками.
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