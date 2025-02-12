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Хетаг Хосонов: «В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Там больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически»

Хетаг Хосонов высказался о переходе в «Торпедо» из «Химок» этой зимой.

– Сменить команду было моим решением. Очень рад, что нахожусь в «Торпедо». Сделаю все возможное, чтобы мы вышли в РПЛ. Коллектив шикарный, все великолепно!

– Как можете оценить полтора года в «Химках»?

– Выходили в Премьер-лигу, я достаточно неплохо там поиграл. Можно оценить на четверочку. Что получилось в РПЛ? Многое не получилось. Где-то не добрали очков, думаю, должны были быть чуть выше в таблице. Надеюсь, пацаны все исправят и останутся в РПЛ.

– В РПЛ и Первой лиге разный футбол?

– Конечно, в Первой больше борьбы, а в РПЛ команды играют тактически. В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге. Нам с «Торпедо» надо выходить в Премьер-лигу и закрепиться там надолго.

– Кто выйдет в РПЛ напрямую?

– «Торпедо» и «Балтика». Хотелось бы занять первое место, а не выходить через стыковые матчи, – сказал полузащитник «Торпедо».

После 21 тура Мелбет Первой лиги «Торпедо» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 43 очками.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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