Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей

«Химки» продали Хетага Хосонова в «Торпедо».

«Хетаг Хосонов покидает «Химки» и продолжит карьеру в столичном «Торпедо».

Хавбек присоединился к нашей команде летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач. Хетаг был капитаном красно-черных и сыграл важную роль в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ.

Благодарим за максимальную самоотдачу в каждом матче, Хос!» – говорится в сообщении подмосковного клуба.

Ранее сообщалось , что «Химки» получат 45+15 млн рублей за Хосонова.

В этом сезоне Хосонов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке .

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