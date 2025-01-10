2

Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей

«Химки» продали Хетага Хосонова в «Торпедо».

«Хетаг Хосонов покидает «Химки» и продолжит карьеру в столичном «Торпедо».

Хавбек присоединился к нашей команде летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач. Хетаг был капитаном красно-черных и сыграл важную роль в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ.

Благодарим за максимальную самоотдачу в каждом матче, Хос!» – говорится в сообщении подмосковного клуба.

Ранее сообщалось, что «Химки» получат 45+15 млн рублей за Хосонова.

В этом сезоне Хосонов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке.

«Торпедо» – самый лихой сериал русского футбола сейчас. Загадочный владелец, скандалы и юбилей в пустых «Лужниках»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Химок»
logoХимки
трансферы
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoТорпедо
logoХетаг Хосонов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков о Промесе: «Легенда! Если у «Спартака» есть желание, нужно договариваться о контракте. Он не такой старый, скорость не растерял, мастерством картину точно не испортит»
25вчера, 17:11
«Торпедо» купит Хосонова. «Химки» получат 45+15 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)
148 января, 18:48
Тихий об инвесторе «Химок» Садыгове: «Делал это из-за сына, футбол ему не слишком интересен. Круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает»
105 января, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
1 минуту назад
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
10 минут назадСпецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
2239 минут назад
Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании: «Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию»
2241 минуту назад
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
5149 минут назад
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
19сегодня, 12:08
Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
12сегодня, 12:07
Жена Велы сообщила, что их дом в Малибу сгорел из-за пожаров в Лос-Анджелесе: «Мы в безопасности, но все еще в шоке от происходящего. Очень грустно и страшно видеть, как все горит»
63сегодня, 11:39
МЛС перепутала японцев, объявляя о трансфере «Атланты»: купили Тогаси из «Саган Тосу», но сообщили о переходе Фурухаси из «Селтика». Лига извинилась
30сегодня, 11:34
Грулев перешел в «Пари НН» из «Динамо». У форварда 25 голов за 154 матча в составе москвичей
23сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
9 минут назад
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
222 минуты назад
«Бачка Топола» выкупил Баняца у «Краснодара». Хавбек подтвердил
131 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда примет «Аль-Холуд», «Аль-Ахли» Фирмино против «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
1242 минуты назад
Коло-Муани согласился перейти в «Юве». «Бьянконери» хотят арендовать форварда с правом выкупа, «ПСЖ» может платить часть его зарплаты – 12 млн евро до уплаты налогов
10сегодня, 11:52
У Головина дискомфорт в голеностопе. Хавбек «Монако» пропустит матч с «Нантом»
3сегодня, 11:03
Саа о «Ньюкасле»: «Сильнейшая полузащита в АПЛ. У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Раздражает, что лига скопировала тактику Гвардиолы – лучше иметь разные стили»
8сегодня, 10:51
Ларин о Глушенкове: «Неизвестно, кто из них больше бразилец – он или бразильцы «Зенита». Максим – игрок уровня «Барселоны»
15сегодня, 10:05
Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»
9сегодня, 10:00
«Ахмат» отдал Ловата в аренду «Гойясу» из бразильской Серии Б
1сегодня, 09:21
Рекомендуем