Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
«Химки» продали Хетага Хосонова в «Торпедо».
«Хетаг Хосонов покидает «Химки» и продолжит карьеру в столичном «Торпедо».
Хавбек присоединился к нашей команде летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач. Хетаг был капитаном красно-черных и сыграл важную роль в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ.
Благодарим за максимальную самоотдачу в каждом матче, Хос!» – говорится в сообщении подмосковного клуба.
Ранее сообщалось, что «Химки» получат 45+15 млн рублей за Хосонова.
В этом сезоне Хосонов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке.
«Торпедо» – самый лихой сериал русского футбола сейчас. Загадочный владелец, скандалы и юбилей в пустых «Лужниках»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Химок»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем