«Торпедо» купит Хосонова. «Химки» получат 45+15 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)

Хетаг Хосонов может перейти в «Торпедо».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Химки » получат за трансфер полузащитника 60 млн рублей. Из них 45 млн в качестве основной суммы и 15 млн бонусами.

26-летний игрок заключит с клубом Мелбет Первой лиги контракт на 3 года.

В этом сезоне Хосонов провел 17 матчей в Мир РПЛ , забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке .