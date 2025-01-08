«Торпедо» купит Хосонова. «Химки» получат 45+15 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)
Хетаг Хосонов может перейти в «Торпедо».
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Химки» получат за трансфер полузащитника 60 млн рублей. Из них 45 млн в качестве основной суммы и 15 млн бонусами.
26-летний игрок заключит с клубом Мелбет Первой лиги контракт на 3 года.
В этом сезоне Хосонов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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