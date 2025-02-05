Митрофанов об РПЛ: «Лига зарабатывает 12 млрд рублей в год. Не удивляет, что «Спартак» и «Зенит» столько тратят на трансферы»

Максим Митрофанов оценил затраты «Зенита» и «Спартака» на трансферы.

– «Спартак» и «Зенит» за зимнее трансферное окно потратят более 50 млн евро на трансферы. Складывается ощущение, что клубы что-то знают о нашем скором возвращении в еврокубки.

– Клубы исходят из своей внутренней экономики. РПЛ стала намного более доходной. После прихода в лигу Ашота Рафаиловича [Хачатурянца] лига стала зарабатывать 12 млрд рублей в год. Так что увеличение доходности – факт.

– Но настолько огромные деньги тратят только «Спартак» и «Зенит».

– Это вопросы к клубам. Может, они и зарабатывают другие деньги. Меня не удивляет, что «Спартак » и «Зенит » столько тратят.

Коммерческие организации исходят из своих экономических целей и интересов, получают доходы от Лиги и спонсоров, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.