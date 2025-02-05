Митрофанов об РПЛ: «Лига зарабатывает 12 млрд рублей в год. Не удивляет, что «Спартак» и «Зенит» столько тратят на трансферы»
Максим Митрофанов оценил затраты «Зенита» и «Спартака» на трансферы.
– «Спартак» и «Зенит» за зимнее трансферное окно потратят более 50 млн евро на трансферы. Складывается ощущение, что клубы что-то знают о нашем скором возвращении в еврокубки.
– Клубы исходят из своей внутренней экономики. РПЛ стала намного более доходной. После прихода в лигу Ашота Рафаиловича [Хачатурянца] лига стала зарабатывать 12 млрд рублей в год. Так что увеличение доходности – факт.
– Но настолько огромные деньги тратят только «Спартак» и «Зенит».
– Это вопросы к клубам. Может, они и зарабатывают другие деньги. Меня не удивляет, что «Спартак» и «Зенит» столько тратят.
Коммерческие организации исходят из своих экономических целей и интересов, получают доходы от Лиги и спонсоров, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем