Мхитарян стал игроком года в Армении в 12-й раз. Сперцян занял третье место

Генрих Мхитарян опередил Эдуарда Сперцяна и стал игроком года в Армении.

Полузащитник «Интера » в 12-й раз был признан лучшим футболистом Армении по итогам года. Второе место в голосовании занял Тигран Барсегян из «Слована », третье – Эдуард Сперцян из «Краснодара ». Лучшим тренером Армении 2024 года стал главный тренер «Пюника» Егише Меликян.