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Мхитарян стал игроком года в Армении в 12-й раз. Сперцян занял третье место

Генрих Мхитарян опередил Эдуарда Сперцяна и стал игроком года в Армении.

Полузащитник «Интера» в 12-й раз был признан лучшим футболистом Армении по итогам года. Второе место в голосовании занял Тигран Барсегян из «Слована», третье – Эдуард Сперцян из «Краснодара».

Лучшим тренером Армении 2024 года стал главный тренер «Пюника» Егише Меликян.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Федерации футбола Армении
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Федерация футбола Армении
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