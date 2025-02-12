Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра (The Athletic)

Кай Хавертц больше не сыграет в этом сезоне.

Нападающий «Арсенала » получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае.

По информации The Athletic, немецкий футболист выбыл до конца сезона. Пока неясно, потребуется ли Хавертцу операция. Он сосредоточен на том, чтобы набрать форму к началу сезона-2025/26.

В текущем сезоне Кай провел 34 матча за «канониров» во всех турнирах, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .