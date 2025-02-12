Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра (The Athletic)
Кай Хавертц больше не сыграет в этом сезоне.
Нападающий «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае.
По информации The Athletic, немецкий футболист выбыл до конца сезона. Пока неясно, потребуется ли Хавертцу операция. Он сосредоточен на том, чтобы набрать форму к началу сезона-2025/26.
В текущем сезоне Кай провел 34 матча за «канониров» во всех турнирах, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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