Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»

Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

Нападающему «Аль-Насра » и сборной Португалии сегодня исполнилось 40 лет .

«Поздравляю с 40-летием величайшего футболиста в истории – человека, чья колоссальная трудовая этика и жажда голов и рекордов не ослабевают.

Меня до сих пор убивает, что он был очень близок к тому, чтобы стать игроком «Арсенала ». Я бы и сейчас подписал его, чтобы он играл у нас на острие», – написал телеведущий и болельщик лондонского клуба.

На этот пост отреагировал один из подписчиков журналиста: «Пришло время привести Роналду в «Арсенал», Пирс ».

«Я пытался... Но «Арсенал» предпочел, чтобы на острие играл Хавертц », – ответил Морган.