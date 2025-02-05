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  • Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»
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Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в «Арсенал», но клуб предпочел Хавертца»

Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии сегодня исполнилось 40 лет

«Поздравляю с 40-летием величайшего футболиста в истории – человека, чья колоссальная трудовая этика и жажда голов и рекордов не ослабевают.

Меня до сих пор убивает, что он был очень близок к тому, чтобы стать игроком «Арсенала». Я бы и сейчас подписал его, чтобы он играл у нас на острие», – написал телеведущий и болельщик лондонского клуба. 

На этот пост отреагировал один из подписчиков журналиста: «Пришло время привести Роналду в «Арсенал», Пирс». 

«Я пытался... Но «Арсенал» предпочел, чтобы на острие играл Хавертц», – ответил Морган. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
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