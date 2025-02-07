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  • Фаулер о Хавертце в атаке: «Нужен кто-то получше, если «Арсенал» стремится выиграть АПЛ и ЛЧ. Не думаю, что он был таким стабильным, как ему бы хотелось»
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Фаулер о Хавертце в атаке: «Нужен кто-то получше, если «Арсенал» стремится выиграть АПЛ и ЛЧ. Не думаю, что он был таким стабильным, как ему бы хотелось»

Робби Фаулер сомневается в успехе «Арсенала» с Каем Хавертцом в роли нападающего.

«Если честно, мне он [Хавертц] не очень.

Он в порядке, но если команда действительно стремится выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, то, думаю, на роль центрального нападающего нужен кто-то получше Кая Хавертца.

Он справится со своей работой, но я не думаю, что он был таким стабильным, как ему бы хотелось. Я просто считаю, что есть игроки получше», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» в эфире The LineUp.

С полной статистикой немецкого игрока «Арсенала» можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
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