Артета о том, что «Арсенал» никого не подписал зимой: «Мы разочарованы, но осознаем, что хотим привлекать лишь тех, кто сделает нас лучше»
Микель Артета высказался об отсутствии у «Арсенала» трансферов в январе.
«У нас было четкое намерение, как и каждый раз при открытии рынка, изучить возможности для усиления нашей команды игроками, которые способны оказать влияние.
Травмы игроков сказались на нас, и мы не добились желаемого. В этом смысле мы разочарованы, но также понимаем, что хотим привлечь только определенных игроков, и нам нужно быть очень дисциплинированными в этом отношении. Думаю, так и было.
Это игроки, которые, по нашему мнению, могут сделать нас намного лучше. В финансовом плане есть много вещей, которые нужно делать, чтобы оставаться на том пути, который завел нас так далеко, и стараться улучшаться.
«Арсеналу» необходима гибкость в атаке. Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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