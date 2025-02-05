Мартинелли повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Ньюкаслом». Вингера «Арсенала» заменили на 37-й минуте
Габриэл Мартинелли получил травму во время игры с «Ньюкаслом».
«Арсенал» играет с «сороками» на выезде в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги (0:1, первый тайм).
На 37-й минуте вингер гостей Мартинелли упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Бразилец не смог продолжать игру, вместо него на поле вышел Итан Нванери.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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