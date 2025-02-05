Мартинелли повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Ньюкаслом». Вингера «Арсенала» заменили на 37-й минуте

Габриэл Мартинелли получил травму во время игры с «Ньюкаслом».

«Арсенал » играет с «сороками» на выезде в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги (0:1, первый тайм).

На 37-й минуте вингер гостей Мартинелли упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Бразилец не смог продолжать игру, вместо него на поле вышел Итан Нванери .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.