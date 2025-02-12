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  • Анри предпочел бы тренировать Мбаппе, а не Холанда: «Забивать голы еще не значит хорошо играть. Килиан предлагает разные варианты. Ты должен делать игрока лучше, а не только брать то, что он может дать»
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Анри предпочел бы тренировать Мбаппе, а не Холанда: «Забивать голы еще не значит хорошо играть. Килиан предлагает разные варианты. Ты должен делать игрока лучше, а не только брать то, что он может дать»

Тьерри Анри сделал выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

Бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports ответил на вопрос Джейми Каррагера о том, кого из этих игроков он хотел бы видеть в своей команде, будучи тренером. 

«Мбаппе, без вопросов. Потому что он делает – или предлагает – разные варианты. Он может играть справа, слева и в центре. Может ли Холанд играть на какой-либо позиции, кроме «девятки»?

Позвольте задать вам вопрос... Кого из них вы предпочли бы опекать?» – спросил Анри у своих соведущих. 

«Я бы предпочел Холанда. Потому что всегда знаешь, что он хочет сделать забегание тебе за спину. Мбаппе может отрабатывать и в атаке, и в обороне», – ответил Майка Ричардс.

«Я соглашусь [с Майкой]. Но я также хочу спросить тебя: если бы ты был тренером – а в идеальном мире хочется, чтобы нападающий делал все, – но если ты тренер, и у тебя есть Холанд, который не занимается такими делами, но забивает 30 с лишним голов за сезон – разве тебя это не устроит? Разве ты не будешь думать: «Ну, хорошо, я найду кого-нибудь другого, кто займется другими делами, потому что я не могу лишить свою команду [этих голов]»?» – обратился Каррагер к Анри. 

«Перфекционистская часть моего мозга думала бы: «Ты забиваешь голы, ты всегда будешь это делать, но можешь ли ты играть лучше? Можешь ли ты быть полезнее для команды? Можешь ли ты что-то сделать сам, когда команда не может тебе помочь?

Я продолжаю повторять это, и мне все равно. Забивать голы еще не значит хорошо играть. Это не значит, что ты помогаешь своей команде так, как должен был.

Иногда твои партнеры по команде выручают тебя, чаще всего нет. Так что да, я бы показал ему видео [с его действиями], чтобы убедить, что временами он может играть лучше. Я думаю, что ты должен делать игрока лучше, а не только брать то, что он может тебе дать», – сказал француз. 

Анри о Мбаппе и Холанде: «Мы думали, что они заменят Месси и Роналду, это казалось несомненным. Но люди все еще сомневаются в них»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoЛа Лига
logoТьерри Анри
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoКилиан Мбаппе
logoЭрлинг Холанд
logoМайка Ричардс
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