Диаш об ЛЧ: «Не ощущаю атмосферы противостояния Холанда и Мбаппе. Это матч «Сити» и «Реала» – в командах много громких имен»
Рубен Диаш высказался о матчах «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Команды проведут два матча в плей-офф турнира. Первая игра пройдет 11 февраля.
«Лично я не ощущаю атмосферы противостояния Эрлинга Холанда и Килиана [Мбаппе]. Это будет матч «Сити» и «Реала», очевидно, в обеих командах много громких имен.
Эрлинг, как и все мы, хочет остаться в этом турнире и выиграть его. Я уверен, что он стремится принять участие в матче и хорошо выступить», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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