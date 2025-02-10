Диаш об ЛЧ: «Не ощущаю атмосферы противостояния Холанда и Мбаппе. Это матч «Сити» и «Реала» – в командах много громких имен»

Рубен Диаш высказался о матчах «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Команды проведут два матча в плей-офф турнира. Первая игра пройдет 11 февраля.

«Лично я не ощущаю атмосферы противостояния Эрлинга Холанда и Килиана [Мбаппе]. Это будет матч «Сити» и «Реала », очевидно, в обеих командах много громких имен.

Эрлинг, как и все мы, хочет остаться в этом турнире и выиграть его. Я уверен, что он стремится принять участие в матче и хорошо выступить», – сказал защитник «Манчестер Сити ».