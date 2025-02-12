Анри о Мбаппе и Холанде: «Мы думали, что они заменят Месси и Роналду, это казалось несомненным. Но люди все еще сомневаются в них»

Тьерри Анри высказался об игре Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Килиан пытается играть «девятку» в течение полутора лет. Его пытались задействовать на этой позиции в «ПСЖ», но у них не слишком получилось. Теперь он делает это в «Реале », крупнейшем клубе Европы. Ему нужно адаптироваться к этому. А этот парень [Холанд ] играл «девятку» с самого начала своей карьеры.

Мы думали, что они станут теми двумя парнями, которые придут на смену Месси и Роналду. Но теперь, вместо того чтобы получить подтверждение их уровня, люди все еще сомневаются в них. Но не из-за статистики, потому что статистика забитых мячей великолепна», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.

Джейми Каррагер спросил Анри: «Значит, ты не считаешь их двумя лучшими игроками в мире на данный момент?»

«Считаю. Может, они и не лучшие, но они в топе. Люди будут спорить. Одни назовут лучшим Мбаппе. Кто-то назовет Винисиуса . Кто-то скажет, что Ламин Ямаль близок к этому. Я просто говорю, что это [статус Мбаппе и Холанда как лучших игроков мира] не неоспоримый факт. А нам казалось, что в этом не будет сомнений», – добавил французский экс-футболист.